Колишній хавбек збірної України, а нині асистент тренера у Зеніті Анатолій Тимощук розповів, які мав найбільш привабливі варіанти продовження кар'єри.

За словами Тимощука, під час професійної кар'єри футболіста він отримував пропозиції від Арсенала та Манчестер Сіті. Про це він розповів в інтерв'ю Гол.

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"Окрім Зеніта, були пропозиції і від інших російських клубів. Конкретно не можу сказати, але було кілька. Так, це клуби топ-п'ятірки, але навіщо уявляти Тимощука у футболці іншого клубу? Якщо цього не сталося, то не сталося.

Коли грав за Баварію, була пропозиція від Севільї. Манчіні говорив, що хотів запросити мене в Манчестер Сіті. Чув про пропозицію Арсенала, коли грав у Шахтарі. Був Вольфсбург, де працював брат президента Баварії. Ніколи першим не домовлявся сам – спочатку повинні домовитися клуби. Так було із Зенітом, де я підписав контракт о 00:04", – пригадав Тимощук.

За 22 роки кар'єри футболіста хавбек встиг пограти у Волині, Шахтарі, Зеніті, Баварії та Кайраті.