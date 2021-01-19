Бывший хавбек сборной Украины, а ныне ассистент тренера в Зените Анатолий Тимощук рассказал, какие имел наиболее привлекательные варианты продолжения карьеры.

По словам Тимощука, во время профессиональной карьеры футболиста он получал предложения от Арсенала и Манчестер Сити. Об этом он рассказал в интервью Гол.

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"Кроме Зенита, были предложения и от других российских клубов. Конкретно не могу сказать, но было несколько. Да, это клубы топ-пятерки, но зачем представлять Тимощука в футболке другого клуба? Если этого не произошло, то не произошло.

Когда играл за Баварию, было предложение от Севильи. Манчини говорил, что хотел пригласить меня в Манчестер Сити. Слышал о предложении Арсенала, когда играл в Шахтере. Был Вольфсбург, где работал брат президента Баварии. Никогда первым не договаривался сам – сначала должны договориться клубы. Так было с Зенитом, где я подписал контракт в 00:04", – вспомнил Тимощук.

За 22 года карьеры футболиста хавбек успел поиграть в Волыни, Шахтере, Зените, Баварии и Кайрате.