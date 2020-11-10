Наставник збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів перед контрольним матчем проти Польщі, який відбудеться 11 листопада.

Шевченко на пресконференції розповів про склад команди та завдання на всі листопадові матчі, пише 24 канал.

До слова Збірна України прибула у Польщу на товариський матч: фото

Про матч проти Польщі: "Я радий, що ми зіграємо проти збірної Польщі. За останні десять років команда сильно додала. Чудова збірна, і ми раді зіграти з цим суперником. Можливо, час не найкращий, що пов'язано з коронавірусом. Думаю, як і мій колега, ми плануємо дати шанс зіграти тим, хто мало грав, дати шанс проявити себе. Упевнений, матч буде напруженим".

Про збірну України: "У нас є кістяк команди, який весь час доповнюється. Конкуренція у нас жива. Немає основного складу і не основного. Є гравці, які вийдуть на поле завтра, і перед ними ставляться ті завдання, які вони повинні вирішувати. Ми балансуємо команду, щоб вдало зіграти всі три матчі. Спершу контрольний матч, потім два поєдинки Ліги націй".

Про Роберта Левандовскі: "Левандовскі проводить відмінний сезон. Приємно дивитися. Роберт не зіграє? Ясно, що Польща, як і ми, вирішує свої завдання, балансує склад перед офіційними матчами. Упевнений, у них є, кому зіграти. Буде цікаво".

Кадрові втрати та статистика протистоянь

Через коронавірус матч проти України пропустить воротар Бартоломей Дронговський та захисник Міхал Карбовник, У збірної України куди більші проблеми. Головний наставник українців Шевченко не зможе розраховувати на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваєва, Супрягу, Шахова, Попова. Всі ці гравці здали позитивні тести на COVID-19.

Також команді не допоможуть Тимчик, Кравець та Корнієнко. Всі пропустять матч через травми.

Збірні України та Польщі виходили на одне поле аж 8 разів – по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.

Товариський матч Польща – Україна відбудеться 11 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45