Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед контрольным матчем против Польши, который состоится 11 ноября.

Шевченко на пресс конференции рассказал о составе команды и задачи на все ноябрьские матчи, пишет 24 канал.

К слову Сборная Украины прибыла в Польшу на товарищеский матч: фото

О матче против Польши: "Я рад, что мы сыграем против сборной Польши. За последние десять лет команда сильно добавила. Великолепная сборная, и мы рады сыграть с этим соперником. Возможно, время не самое лучшее, что связано с коронавирусом. Думаю, как и мой коллега, мы планируем дать шанс сыграть тем, кто мало играл, дать шанс проявить себя. Уверен, матч будет напряженным".

О сборной Украины: "У нас есть костяк команды, который все время дополняется. Конкуренция у нас живая. Нет основного состава и не основного. Есть игроки, которые выйдут на поле завтра, и перед ними ставятся те задачи, которые они должны решать Мы балансируем команду, чтобы удачно сыграть все три матча. Сперва контрольный матч, потом два поединка Лиги наций".

О Роберте Левандовски: "Левандовски проводит отличный сезон. Приятно смотреть. Роберт не сыграет? Ясно, что Польша, как и мы, решает свои задачи, балансирует состав перед официальными матчами. Уверен, у них есть, кому сыграть. Будет интересно".

Кадровые потери и статистика противостояний

Через коронавирус матч против Украины пропустит вратарь Бартоломей Дронговский и защитник Михал Карбовник. В сборной Украины куда больше проблемы. Главный наставник украинской сборной Шевченко не сможет рассчитывать на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваева, Супрягу, Шахова, Попова. Все эти игроки сдали положительные тесты на COVID-19.

Также команде не помогут Тимчик, Кравец и Корниенко. Все пропустят матч из-за травмы.

Сборные Украины и Польши выходили на одно поле аж 8 раз – по 3 победы в активе каждой из команд, а еще 2 игры заканчивались вничью.

Товарищеский матч Польша – Украина состоится 11 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45