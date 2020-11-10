10 жовтня збірна України з футболу прибула до Польщі на товариський поєдинок з національною командою цієї країни.

Відповідні фото опублікував інстаграм-акаунт Української асоціації футболу.

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Кадрові втрати та статистика протистоянь

Через коронавірус матч проти України пропустить воротар Бартоломей Дронговський та захисник Міхал Карбовник, У збірної України куди більші проблеми. Головний наставник українців Шевченко не зможе розраховувати на: Бущана, Миколенка, Шапаренка, Караваєва, Супрягу, Шахова, Попова. Всі ці гравці здали позитивні тести на COVID-19.

Також команді не допоможуть Тимчик, Кравець та Корнієнко. Всі пропустять матч через травми.

Збірні України та Польщі виходили на одне поле аж 8 разів – по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.

Товариський матч Польща – Україна відбудеться 11 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45