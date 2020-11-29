Игрок сборной Украины отыграл весь матч за афинскую команду, которая заработала непростые три очка в матче с Астерас Триполис (2:1). Шахов записал в актив передголевую и голевую передачи.

После неудачи в четверг в противостоянии с Зарей (0:3) в Лиге Европы АЕК победил в чемпионате Греции. Афинская команда обыграла на выезде Астерас Триполис.

Читайте также Наполи хотел приобрести Матвиенко – футболист подтвердил переговоры

На 13-й минуте Евгений Шахов, который на неделе получил красную карточку в дуэли с Зарей, выполнил классную навесную передачу с правого фланга – Муамер Танкович головой сбросил мяч на Марко Ливайю, который открыл счет. Под занавес первого тайма хозяева отыгрались – Дмитрий Чигринский проиграл верховую борьбу сопернику, который отправил снаряд в цель.

И все же последнее слово было за АЕКом. На 58-й минуте Шахов быстро сориентировался в ситуации и в касание отпасовал на иранца Карима Ансарифарда, который принес победу своей команде.

эпизод на 06:55

АЕК занимает третье место в греческом чемпионате с 19 очками. У лидера Олимпиакоса – 22 пункта. В четверг, 3 декабря, команда Шахова и Чигринского сыграет с португальской Брагой в 5-м туре Лиги Европы.