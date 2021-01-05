Наставник збірної України Андрій Шевченко вже має варіант продовження тренерської кар'єри на клубному рівні.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може стати наступником Френка Лемпарда у Челсі, стверджує портал Le 10 Sport.

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Власник лондонського клубу Роман Абрамович хоче бачити на тренерському містку саме українця, з яким перебуває у дуже хороших стосунках. У Лемпарда є шанс протриматися на посаді до кінця сезону, якщо йому вдасться покращити результати команди, а Шевченко перейде на клубну роботу вже після Євро-2020.

Зазначимо, що лише кілька місяців тому Шевченко підписав нову угоду з УАФ, згідно з якою 44-річний фахівець залишиться головним тренером "жовто-синіх" аж до кінця 2022 року, тобто до завершення фінальної частини чемпіонату світу в Катарі.

Втім, цілком ймовірно, що Челсі заплатить відступні за українського фахівця, а УАФ не створюватиме перешкод, адже Шевченко неодноразово заявляв, що хоче спробувати свої сили на клубному рівні. Тим паче, що в Лондоні проживає сім'я тренера збірної України, тому варіант з "аристократами" виглядає просто ідеальним.