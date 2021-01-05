Абрамович хоче бачити Шевченка головним тренером Челсі
Наставник збірної України Андрій Шевченко вже має варіант продовження тренерської кар'єри на клубному рівні.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може стати наступником Френка Лемпарда у Челсі, стверджує портал Le 10 Sport.
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Власник лондонського клубу Роман Абрамович хоче бачити на тренерському містку саме українця, з яким перебуває у дуже хороших стосунках. У Лемпарда є шанс протриматися на посаді до кінця сезону, якщо йому вдасться покращити результати команди, а Шевченко перейде на клубну роботу вже після Євро-2020.
Зазначимо, що лише кілька місяців тому Шевченко підписав нову угоду з УАФ, згідно з якою 44-річний фахівець залишиться головним тренером "жовто-синіх" аж до кінця 2022 року, тобто до завершення фінальної частини чемпіонату світу в Катарі.
Втім, цілком ймовірно, що Челсі заплатить відступні за українського фахівця, а УАФ не створюватиме перешкод, адже Шевченко неодноразово заявляв, що хоче спробувати свої сили на клубному рівні. Тим паче, що в Лондоні проживає сім'я тренера збірної України, тому варіант з "аристократами" виглядає просто ідеальним.
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