Наставник сборной Украины Андрей Шевченко уже имеет вариант продолжения тренерской карьеры на клубном уровне.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать преемником Фрэнка Лэмпарда в Челси, утверждает портал Le 10 Sport.

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Владелец лондонского клуба Роман Абрамович хочет видеть на тренерском мостике именно украинца, с которым находится в очень хороших отношениях. У Лэмпарда есть шанс продержаться на посту до конца сезона, если ему удастся улучшить результаты команды, а Шевченко перейдет на клубную работу уже после Евро-2020.

Отметим, что всего несколько месяцев назад Шевченко подписал новое соглашение с УАФ, согласно которому 44-летний специалист останется главным тренером "желто-синих" до конца 2022 года, то есть до завершения финальной части чемпионата мира в Катаре.

Впрочем, вполне вероятно, что Челси заплатит отступные за украинского специалиста, а УАФ не будет создавать препятствий, ведь Шевченко неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы на клубном уровне. Тем более, что в Лондоне проживает семья тренера сборной Украины, поэтому вариант с "аристократами" выглядит просто идеальным.