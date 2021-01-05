Абрамович хочет видеть Шевченко главным тренером Челси
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко уже имеет вариант продолжения тренерской карьеры на клубном уровне.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать преемником Фрэнка Лэмпарда в Челси, утверждает портал Le 10 Sport.
Интересно Одна из лучших сборных в истории и особый статус Украины на Евро – итоги года
Владелец лондонского клуба Роман Абрамович хочет видеть на тренерском мостике именно украинца, с которым находится в очень хороших отношениях. У Лэмпарда есть шанс продержаться на посту до конца сезона, если ему удастся улучшить результаты команды, а Шевченко перейдет на клубную работу уже после Евро-2020.
Отметим, что всего несколько месяцев назад Шевченко подписал новое соглашение с УАФ, согласно которому 44-летний специалист останется главным тренером "желто-синих" до конца 2022 года, то есть до завершения финальной части чемпионата мира в Катаре.
Впрочем, вполне вероятно, что Челси заплатит отступные за украинского специалиста, а УАФ не будет создавать препятствий, ведь Шевченко неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы на клубном уровне. Тем более, что в Лондоне проживает семья тренера сборной Украины, поэтому вариант с "аристократами" выглядит просто идеальным.
Поделиться новостью