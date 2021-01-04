Український форвард Роман Зозуля не зумів вибороти для команди перемогу.

У матчі 20-го туру іспанської Сегунди Альбасете приймав Малагу, повідомляє Збірна24.

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У першому таймі рахунок на табло не змінився, а на старті другої половини гри команди обмінялися швидкими голами. Роман Зозуля, який нещодавно подолав COVID-19, вийшов на поле на 85-й хвилині, проте допомогти команді вирвати важливу перемогу не зумів.

У підсумку Малага з 27 очками розташувалась на 12 місці, а Альбасете залишився на самому дні турнірної таблиці з 15 пунктами.

Сегунда, 20-й тур

Альбасете – Малага – 1:1

Голи: Ортуньйо, 53, (пен.) – Самперіо, 50