Зозуля вперше зіграв після коронавірусу – Альбасете залишився на дні таблиці
Український форвард Роман Зозуля не зумів вибороти для команди перемогу.
У матчі 20-го туру іспанської Сегунди Альбасете приймав Малагу, повідомляє Збірна24.
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У першому таймі рахунок на табло не змінився, а на старті другої половини гри команди обмінялися швидкими голами. Роман Зозуля, який нещодавно подолав COVID-19, вийшов на поле на 85-й хвилині, проте допомогти команді вирвати важливу перемогу не зумів.
У підсумку Малага з 27 очками розташувалась на 12 місці, а Альбасете залишився на самому дні турнірної таблиці з 15 пунктами.
Сегунда, 20-й тур
Альбасете – Малага – 1:1
Голи: Ортуньйо, 53, (пен.) – Самперіо, 50
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