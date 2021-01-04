Украинский форвард Роман Зозуля не сумел завоевать для команды победу.

В матче 20-го тура испанской Сегунды Альбасете принимал Малагу, сообщает Сборная24.

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В первом тайме счет на табло не изменился, а на старте второй половины игры команды обменялись быстрыми голами. Роман Зозуля, который недавно преодолел COVID-19, вышел на поле на 85-й минуте, однако помочь команде вырвать важную победу не сумел.

В итоге Малага с 27 очками расположилась на 12 месте, а Альбасете остался на самом дне турнирной таблицы с 15 пунктами.

Сегунда, 20-й тур

Альбасете – Малага – 1:1

Голы: Ортуньйо, 53, (пен.) – Самперио, 50