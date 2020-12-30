Український форвард Альбасете Роман Зозуля незабаром зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Нападник Альбасете Роман Зозуля повністю одужав від коронавірусу та готується до подальших матчів. Відповідне відео з тренування з'явилося в офіційному Twitter Альбасете.

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Форвард перебував на самоізоляції два тижні. За цей час українець пропустив три матчі, в яких Альбасете один раз святкував перемогу та двічі зазнавав поразки.

Після 19 турів Сегунди команда Зозулі має в активі лише 14 очок та перебуває на останньому місці у турнірній таблиці.

У поточному сезоні Зозуля взяв участь у 17 матчах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.