Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля вскоре сможет помочь своей команде на футбольном поле.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля полностью оправился от коронавируса и готовится к дальнейшим матчам. Соответствующее видео с тренировки появилось в официальном Twitter Альбасете.

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Форвард находился на самоизоляции две недели. За это время украинец пропустил три матча, в которых Альбасете один раз праздновал победу и дважды терпел поражение.

После 19 туров Сегунды команда Зозули имеет в активе лишь 14 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице.

В текущем сезоне Зозуля принял участие в 17 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.