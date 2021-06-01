За підсумками сезону 2020/21 Альбасете понизився у класі. Зозуля зіграв за команду 37 матчів, але забив лише 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Цікаво Довбик потрапив на радари європейських грандів

Форвард вирішив не продовжувати співпрацю з клубом та шукати собі нове місце роботи.

Ось і закінчується прекрасна історія, яка тривала чотири роки, чотири чудові роки! Пишу це повідомлення зі сльозами на очах, з болем у душі, бо ми розчарували наше місто та наших шанувальників. Я хочу попросити вибачення, оскільки ми не могли реалізувати ваші очікування. Я просто сподіваюся і впевнений, що Альбасете скоро повернеться до Сегунди, – написав Роман.

В іспанський клуб Роман прийшов у 2017 році та був стабільним гравцем основи. Раніше лунали чутки, що він продовжить кар'єру в українському чемпіонаті.