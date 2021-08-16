Сегунда 2021/22, 1-й тур

Фуенлабрада – Тенеріфе – 1:2

Голи: Мула, 67 – Бермехо, 5, Корредера, 90+4

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Вже на 5-й хвилині господарям довелося виймати м'яч з сітки – Бармехо відзначився класним голом. До перерви Тенеріфе втримав мінімальну перевагу.

На 57-й хвилині на поле вийшов українець Роман Зозуля. Через 10 хвилин його команда вирівняла становище завдяки влучному удару Мули. Втім, здобути бодай очко Фуендабраді не вдалося – на останній хвилині гості вирвали перемогу.

Зозуля за підсумками матчу отримав одну з найвищих оцінок у команді – 6,8 (найвищий бал – 7,2). Він здійснив один вдалий дриблінг, точність його передач склала 78%. Також він виграв 2 єдиноборства та 2 з 3 верхових дуелей.