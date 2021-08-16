Сегунда 2021/22, 1-й тур

Фуэнлабрада – Тенерифе – 1:2

Голы: Мула, 67 – Бермехо, 5, Корредера, 90+4

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Уже на 5-й минуте хозяевам пришлось вынимать мяч из сетки – Бармехо отличился классным голом. До перерыва Тенерифе удержал минимальное преимущество.

На 57-й минуте на поле вышел украинец Роман Зозуля. Через 10 минут его команда выровняла положение благодаря точному удару Мулы. Впрочем, получить хотя бы очко Фуендабраде не удалось – на последней минуте гости вырвали победу.

Зозуля по итогам матча получил одну из самых высоких оценок в команде – 6,8 (высший балл – 7,2). Он совершил один удачный дриблинг, точность его передач составила 78%. Также он выиграл 2 единоборства и 2 из 3 верховых дуэлей.