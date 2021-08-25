"Знущайтесь над футболом, але здобудьте результат": Вацко благає Петракова про вихід на ЧС-2022

Після призначення Олександра Петракова експерти намагаються здогадатися, який малюнок гри матиме збірна. На думку коментатора Віктора Вацка, зараз це не має великого значення.

На думку журналіста, видовищність зараз жодним чином не є пріоритетом для головної команди країни. У матчах кваліфікації на чемпіонат світу "жовто-синіх" має цікавити виключно результат.

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Петраков – суворий мужик, він прийшов на результат. Нехай вони грають у "знущання" над футболом, але обіграють Казахстан 5:0. Нехай "знущаються" над футболом, як хочуть, але 1:0 обіграють Францію або внічию зіграють. Курочка по зернятку,

– сказав Вацко.

Також коментатор відзначив, що гра футболістів збірної залишає бажати кращого, адже Динамо, в якому багато гравців "жовто-синіх", вдома зіграло 1:1 з Інгульцем, а Зоря, в якій багато претендентів на виклик, поступилася Рапіду з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що 1 та 4 вересня Україна зіграє матчі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі проти Казахстану та Франції. Зараз в активі "жовто-синіх" лише 3 очка.