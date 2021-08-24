Молодий захисник показує просто неймовірний прогрес, який помітила навіть світова футбольна спільнота. Центр спортивних досліджень CIES вніс його до списку 100 головних футбольних талантів світу.

Цікаво Шевченко може очолити іншу збірну: сенсаційна заява тренера

Наш 18-річний футболіст зайняв 20 сходинку у рейтингу. На першому місці розташувався хавбек Барселони Педрі, після нього йдуть форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд та захисник лісабонського Спортінга Нуно Мендеш. Зазначається, що CIES формував список з футболістів віком до 20 років.

У минулому сезоні Забарний зіграв 36 матчів, забив один гол та віддав результативну передачу. На Євро-2020 він зіграв у всіх 5 матчах збірної України.