Знову без українців: Яремчук та Безус не зіграють матч-відповідь проти Волеренги
29 липня 2021 , 17:40Читать новость на русском
Джерело:твіттер Гента
У матчі Ліги конференцій проти Волеренги Гент обійдеться без Романа Яремчука та Романа Безуса. Наші футболісти ще не повернулися у розташування команди.
Сьогодні Гент зіграє матч-відповідь проти Волеренги у 2 раунді Ліги конференцій. У першому матчі бельгійці перемогли з рахунком 4:0.
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На матч в Норвегію не полетіли Роман Яремчук та Роман Безус. Українці ще відпочивають після Євро-2020. Втім, після домашнього розгрому матч-відповідь виглядає чистою формальністю.
Усі футболісти, які брали участь на Євро-2020, відпочивали близько 3 тижнів. Відтак, Гент може розраховувати на приєднання Яремчука та Безуса вже найближчим часом.Молодий Кухаревич забив свій перший гол за Труа, який належать City Football Group: відео