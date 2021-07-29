Сьогодні Гент зіграє матч-відповідь проти Волеренги у 2 раунді Ліги конференцій. У першому матчі бельгійці перемогли з рахунком 4:0.

Цікаво Ярмоленко повернувся у Вест Хем після відпустки: відео тренування

На матч в Норвегію не полетіли Роман Яремчук та Роман Безус. Українці ще відпочивають після Євро-2020. Втім, після домашнього розгрому матч-відповідь виглядає чистою формальністю.

Усі футболісти, які брали участь на Євро-2020, відпочивали близько 3 тижнів. Відтак, Гент може розраховувати на приєднання Яремчука та Безуса вже найближчим часом.