Жіноча збірна України 27 жовтня зіграє свій передостанній відбірковий матч на чемпіонат Європи 2022 року проти Греції. Головна наставниця команди Наталія Зінченко не зможе розраховувати на декількох ключових гравчинь складу.

Греція – Україна: головне

Що: відбірковий матч на Євро-2022

Де: Греція, Афіни, "Апостолос Ніколаїдіс"

Коли: 27 жовтня, о 17:30;

Арбітриня: Шона Шукрулу (Нідерланди);

Де дивитися: Novasports

​Варто прочитати: Курйозний автогол Ірландії приніс перемогу Україні у надважливому поєдинку за Євро: відео

Результати команд у минулому турі

23 жовтня на "Оболонь Арені" у Києві збірна України здобула важливі три очки у матчі проти Ірландії завдяки курйозному автоголу суперниць.

Оборона Ірландії зіграла вкрай недбало поблизу власного штрафного майданчика. Козлова запресингувала захисницю О'Горман, яка перенервувала та віддала невдалу передачу на голкіперку Броснан – м’яч пролетів повз ногу воротарки, відкривши рахунок – 1:0. Цей гол став першим та єдиним у цій зустрічі.

Українки проявили справжній характер, а особливо у другому таймі, коли ірландки кинули всі сили у атаку. Голкіперка України декілька разів знімала м'яч з голови нападниць Ірландії. У середині тайму емоції почали брати верх над футболістками. Справедливу жовту картку отримала лідерка Ірландії МакКейб, яка декілька разів вступала у словесну перепалку з українками.

Греція ж 22 жовтня мінімально перемогла Чорногорію 1:0.

Місця збірних у таблиці

Перемога у матчі Греція – Україна буде стратегічною у плані розміщення в турнірній таблиці. Українки перед матчем в Афінах посідають третє місце, від найближчої збірної, яка розташувалась на другій сходинці, Ірландії їх відділяє 4 очки.

Греція ж перебуває одразу за "спиною" української збірної – 4 сходинка та 7 набраних пунктів.

Перемога українок наблизить їх до омріяного другого місця, яке водночас дасть змогу відірватись від впертих грецьких футболісток.

Звитяга Греції на власному полі дозволить обійти у турнірній таблиці підопічних Зінченко на одне очко та опустить Україну на 4 місце.

Попереднє протистояння

22 вересня Україна на власному полі приймала Грецію. Той матч запам'ятався шаленою кількістю голів підопічних Наталії Зінченко. Українкам вдалось чотири рази відзначитись у воротах грецької воротарки, а самі залишили свої володіння недоторканими.

У тому матчі грецькі гравчині тримались на рівних у першій 45-хвилинці, а от у другому таймі у них зовсім не клеїлась гра. Початок розгрому зробила Ніколь Козлова, яка перетворюється у справжню лідерку збірної України. У домашньому поєдинку 20-річна нападниця оформила дубль.

Ще двічі українки відзначились наприкінці зустрічі. Кравець та Апанащенко записали у свій актив по одному голу. У підсумку Україна здобула впевнену перемогу 4:0.

Кадровий "голод" України

Ще перед матчем з Ірландією Наталія Зінченко не могла розраховувати на декількох футболісток. Позитивні тести на коронавірус були виявлені у ключових гравчинь збірної: Катерини Самсон, Катерини Корсун, Ольги Басанської, Вероніки Андрухів, Ольги Овдійчук та Тетяни Тріль.

Тоді, щоб дещо розв'язати кадрову проблему розташування команди поповнили Анастасія Вороніна, Алла Герасимчук та Ганна Вороніна. Для обох цей виклик став дебютним до лав головної команди країни.

У Афіни збірна України також вилетіла без ще двох гравчинь основного складу. Цього разу коронавірус був виявлений у капітана збірної Дарини Апанащенко та атакувальної гравчині Ольги Бойченко.

В останній момент склад жіночої збірної поповнила дебютантка – капітан дівочої збірної України до 17 років Юлія Христюк.

Заявка збірної України на матч проти Греції