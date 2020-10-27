Женская сборная Украины 27 октября сыграет свой предпоследний отборочный матч на чемпионат Европы 2022 года против Греции. Главная наставница команды Наталья Зинченко не сможет рассчитывать на нескольких ключевых игроков состава.

Греция – Украина: главное

Что: отборочный матч на Евро-2022

Где: Греция, Афины, "Апостолос Николаидис"

Когда: 27 октября, в 17: 30;

Арбитр: Шона Шукрулу (Нидерланды);

Где смотреть: Novasports

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Результат Украины в прошлом туре

23 октября на "Оболонь Арене" в Киеве сборная Украины добыла важные три очка в матче против Ирландии благодаря курьезному автоголу соперниц.

Оборона Ирландии сыграла крайне небрежно вблизи собственной штрафной. Козлова запресингувала защитницу о'горман, которая перенервничала и отдал неудачную передачу на голкіперку Броснан – мяч пролетел мимо ногу воротарки, открыв счет – 1:0. Этот гол стал первым и единственным в этой встрече.

Украинки проявили настоящий характер, а особенно во втором тайме, когда ирландки бросили все силы в атаку. Голкипер Украины несколько раз снимала мяч с головы нападающих Ирландии. В середине тайма эмоции начали брать верх над футболистками. Справедливую желтую карточку получила лидер Ирландии МакКейб, которая несколько раз вступала в словесную перепалку с украинками.

Греция же 22 октября минимально победила Черногорию 1:0.

Места сборных в таблице

Победа в матче Греция – Украина будет стратегической в плане размещения в турнирной таблице. Украинки перед матчем в Афинах занимают третье место, от ближайшей сборной, которая расположилась на второй строчке, Ирландии их отделяет 4 очка.

Греция же находится сразу за "спиной" украинской сборной – 4 строчка и 7 набранных пунктов.

Победа украинок приблизит их к желанному второму месту, которое в то же время позволит оторваться от упрямых греческих футболисток.

Победа Греции на своем поле позволит обойти в турнирной таблице подопечных Зинченко на одно очко и опустит Украину на 4 место.

Как украинки сыграли в прошлом матче с Грецией

22 сентября Украина на собственном поле принимала Грецию. Тот матч запомнился бешеным количеством голов подопечных Натальи Зинченко. Украинкам удалось четыре раза отличиться в воротах греческой вратарки, а сами оставили свои владения нетронутыми.

В том матче греческие игроки держались на равных в первой 45-минутке, а вот во втором тайме у них совсем не клеилась игра. Начало разгрома сделала Николь Козлова, которая превращается в настоящую лидера сборной Украины. В домашнем поединке 20-летняя нападающая оформила дубль.

Еще дважды украинки отличились в конце встречи. Кравец и Апанащенко записали в свой актив по одному голу. В итоге Украина одержала уверенную победу 4: 0.

Кадровый "голод" Украины

Еще перед матчем с Ирландией Наталья Зинченко не могла рассчитывать на нескольких футболисток. Положительные тесты на коронавирус были обнаружены у ключевых игроков сборной: Екатерины Самсон, Екатерины Корсун, Ольги Басанского, Вероники Андрухив, Ольги Овдийчук и Татьяны Триль.

Тогда, чтобы несколько решить кадровую проблему расположения команды пополнили Анастасия Воронина, Алла Герасимчук и Анна Воронина. Для обоих этот вызов стал дебютным в ряды главной команды страны.

У Афины сборная Украины также вылетела без еще двух игроков основного состава. На этот раз коронавирус был обнаружен у капитана сборной Дарьи Апанащенко и атакующей игроке Ольги Бойченко.

В последний момент состав женской сборной пополнила дебютантка – капитан девичьей сборной Украины до 17 лет Юлия Христюк.

Заявка сборной Украины на матч против Греции