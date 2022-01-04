Нападник збірної Польщі Кшиштоф Пйонтек може повернутися у Дженоа. Бачити футболіста на вістрі своєї команди хоче особисто Андрій Шевченко.

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Іменитий нападник не отримує в Герті необхідної кількості ігрового часу та забив лише 1 гол. Ймовірно, він не проти повернутися в Геную, де провів фантастичний сезон 2018/19.

Повідомляється, що клуби вже контактували щодо трансферу поляка. За зіркового нападника Дженоа треба викласти 17 мільйонів євро. "Грифони" готові на такі витрати, адже будують нову команду та хочуть зберегти прописку у Серії А.

Незабаром, 6 січня, Дженоа проведе перший матч після зимової перерви. Суперником команди Шевченка буде Сассуоло.