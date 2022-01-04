Нападающий сборной Польши Кшиштоф Пьонтек может вернуться в Дженоа. Видеть футболиста на острие своей команды хочет лично Андрей Шевченко.

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Именитый нападающий не получает в Герте необходимого количества игрового времени и забил всего 1 гол. Вероятно, он не прочь вернуться в Геную, где провел фантастический сезон 2018/19.

Сообщается, что клубы уже контактировали относительно трансфера поляка. За звездного нападающего Дженоа нужно выложить 17 миллионов евро. "Грифоны" готовы к таким затратам, ведь строят новую команду и хотят сохранить прописку в Серии А.

Вскоре, 6 января, Дженоа проведет первый матч после зимнего перерыва. Соперником команды Шевченко станет Сассуоло.