Дженоа оголосила про підписання першого зимового новачка. Ним став 24-річний захисник Сільван Гефті, який грав у Янг Бойз.

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Швейцарець вже прибув у розташування команди та почав тренування у загальній групі. Він буде захищати кольори Дженоа під номером 36.

Трансфер таланта обійшовся "грифонам" у 5 мільйонів євро. На скільки розрахований контракт Гефті – наразі невідомо.

Зазначимо, Гефті був одним з ключових гравців Янг Бойз та яскраво відіграв усі 6 матчів групового етапу Ліги чемпіонів. Дебютувати за нову команду він зможе вже 6 січня – Дженоа на виїзді зіграє проти Сассуоло.