Зіркове підсилення: Чехія викликала голкіпера Манчестер Юнайтед на матч з Україною

8 вересня 2021 , 10:55
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Джерело:

Федерація футболу Чехії

Вже сьогодні, 8 вересня, Чехія та Україна проведуть товариський матч у Пльзені. Перед грою господарі внесли зміни до своєї заявки.

21-річний голкіпер Манчестер Юнайтед Матей Коварж отримав дебютний виклик у збірну Чехії. Молодий воротар замінить основного стража воріт Томаша Вацліка, який отримав травму в матчі з Бельгією. 

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Зазначимо, що Матей поки не зіграв за основу "червоних дияволів" жодного матчу. Він перейшов у ряди манкуніанців з чеського Словацко, а другу частину сезону 2020/21 провів в оренді в Свіндоні. 

Товариський матч Чехія – Україна відбудеться сьогодні, 8 вересня. Арбітр дасть стартовий свисток о 21:45. 

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Автор: Ярослав Сиваківський