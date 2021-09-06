За словами Шевченка, він та його штаб зараз справді розглядають різні варіанти продовження кар'єри. Але після Євро-2020 йому потрібна була пауза та відпочинок.

Цікаво Україна – найсильніший суперник, – зірка збірної Франції вражений грою "жовто-синіх"

Чи правда про Узбекистан? Це не правда. Ми взяли трішки часу. Я не буду коментувати, що ми розглядаємо, які чемпіонати й інші наші варіанти,

– сказав Шевченко.

Також фахівець додав, що він і справді в майбутньому може очолити іншу збірну, але завжди вболіватиме за національну команду України, за яку виступав з 18 років і до завершення кар'єри.

Нагадаємо, 1 серпня в Шевченка завершився контракт з УАФ, сторони не змогли домовитись про подальшу співпрацю. Зараз асоціація футболу та спеціаліст намагаються виправдати себе та запевняють, що вина про припинення співпраці лежить не на них.