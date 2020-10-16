Зірка збірної Німеччини пропустить матч з Україною в Лізі націй
Провідний футболіст збірної Німеччини Тоні Кроос пропустить матч 5-го туру Ліги націй проти України. Кроос пропустить гру через дискваліфікацію.
Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос отримав жовту картку в матчі Ліги націй проти Швейцарії (3:3). Про це повідомляє 24 канал.
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Це попередження стало для 30-річного Крооса другим в нинішньому розіграші Ліги націй. Першу жовту картку гравець мадридського "Реала" отримав у матчі з Україною у Києві (1:2).
Таким чином, Кроос гарантовано пропустить наступну офіційну зустріч національної команди через дискваліфікацію.
Наступним суперником Німеччини стане саме збірна України.
Поєдинок проти Швейцарії став для Крооса ювілейним сотим у футболці збірної Німеччини.
У складі "Маншафт" Кроос забив 17 голів та віддав 19 результативних передач. У 2014 році Кроос став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини.