Провідний футболіст збірної Німеччини Тоні Кроос пропустить матч 5-го туру Ліги націй проти України. Кроос пропустить гру через дискваліфікацію.

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос отримав жовту картку в матчі Ліги націй проти Швейцарії (3:3). Про це повідомляє 24 канал.

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Це попередження стало для 30-річного Крооса другим в нинішньому розіграші Ліги націй. Першу жовту картку гравець мадридського "Реала" отримав у матчі з Україною у Києві (1:2).

Таким чином, Кроос гарантовано пропустить наступну офіційну зустріч національної команди через дискваліфікацію.

Наступним суперником Німеччини стане саме збірна України.

Поєдинок проти Швейцарії став для Крооса ювілейним сотим у футболці збірної Німеччини.

У складі "Маншафт" Кроос забив 17 голів та віддав 19 результативних передач. У 2014 році Кроос став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини.

Поєдинок Німеччина – Україна пройде 14 листопада у Лейпцизі на "Ред Булл Арені".