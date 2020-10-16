Ведущий футболист сборной Германии Тони Кроос пропустит матч 5-го тура Лиги наций против Украины. Кроос пропустит игру из-за дисквалификации.

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос получил желтую карточку в матче Лиги наций против Швейцарии (3:3). Об этом сообщает 24 канал.

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Это предупреждение стало для 30-летнего Крооса вторым в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Первую желтую карточку игрок мадридского "Реала" получил в матче с Украиной в Киеве (1:2).

Таким образом, Кроос гарантированно пропустит следующую официальную встречу национальной команды из-за дисквалификации.

Следующим соперником Германии станет сборная Украины.

Поединок против Швейцарии стал для Крооса юбилейным сотым в футболке сборной Германии.

В составе "Маншафт" Кроос забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. В 2014 году Кроос стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

Поединок Германия – Украина пройдет 14 ноября в Лейпциге на "Ред Булл Арене".