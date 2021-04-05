Захисник Вулверхемптона Макс Кілман не зможе грати за збірну України. Причина – участь у матчах збірної Англії з футзалу.

Захисник Вулверхемптона Макс Кілман хотів отримати українське громадянство та грати за збірну України, адже має українське коріння.

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Втім, одягнути на себе жовто-синю футболку 23-річний футболіст не зможе. ФІФА повідомив Українську асоціацію футболу, що оскільки Кілман провів 8 матчів у футболці національної збірної Англії з футзалу, то отримав англійське футбольне громадянство.

Відтак, розраховувати на збільшення конкуренції на позиції лівого захисника на Євро-2020 наставник збірної України Андрій Шевченко не зможе.