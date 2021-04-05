Защитник Вулверхэмптона Макс Килман не сможет играть за сборную Украины. Причина – участие в матчах сборной Англии по футзалу.

Защитник Вулверхэмптона Макс Килман хотел получить украинское гражданство и играть за сборную Украины, ведь имеет украинские корни.

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Впрочем, одеть на себя желто-синюю футболку 23-летний футболист не сможет. ФИФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что поскольку Килман провел 8 матчей в футболке национальной сборной Англии по футзалу, то получил английское футбольное гражданство.

Следовательно, рассчитывать на увеличение конкуренции на позиции левого защитника на Евро-2020 наставник сборной Украины Андрей Шевченко не сможет.