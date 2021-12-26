Господарі відкрили рахунок в одній з перших своїх атак. Фернандіньо запустив черпачок на Кевіна де Брюйне, а той красиво пробив лівою з розвороту – без шансів для Каспера Шмейхеля.

Читайте також В рази більше, ніж в Динамо – відома зарплата Миколенка в Евертоні

Минуло кілька хвилин і Сіті подвоїли перевагу – Ріяд Марез реалізував пенальті у ворота колишньої команди. Згодом голом відзначився Ілкай Гюндоган, який виявився найспритнішим у штрафному майданчику, а незабаром другий пенальті реалізував Рахім Стерлінг. Варто зауважити, що двічі одинадцятиметровий привіз у власні ворота гравець атакувального плану Лестера Юрі Тілеманс.

Після провального старту (4 пропущені голи за 25 хвилин) "лисиці" оговталися і по перерві шокували команду Хосепа Гвардіоли. Тріо Меддісон-Лукман-Іхеаначо видали вогняну десятихвилинку і майже здійснили космічний камбек. Іхеаначо у поєдинку проти екскоманди взагалі влаштував феєрію: два асисти і гол.

Щоправда, влучний удар Емеріка Ляпорта після подачі кутового дещо заспокоїв ситуацію і знову віддалив Лестер від потенційного порятунку. А на 87-й хвилині Стерлінг оформив дубль – Манчестер Сіті знову вдало розіграв кутовий.

Олександр Зінченко активної участі у жодному з голів не брав. Портал WhoScored оцінив українця оцінкою 6,40. Це найнижчий бал гравців Сіті, які вийшли у стартовому складі.

Чемпіонат Англії, 19 тур

Манчестер Сіті – Лестер 6:3

Голи: Де Брюйне, 5, Марез, 14 (з пенальті), Гюндоган, 21, Стерлінг, 25 (з пенальті), 87, Ляпорт, 69 – Меддісон, 55, Лукман, 59, Іхеаначо, 65.