Хозяева открыли счет в одной из первых своих атак. Фернандиньо запустил черпачок на Кевина де Брюйне, а тот красиво пробил левой с разворота без шансов для Каспера Шмейхеля.

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Прошло несколько минут, и Сити удвоили преимущество – Рияд Марез реализовал пенальти в ворота бывшей команды. Впоследствии голом отличился Илкай Гюндоган, оказавшийся самым ловким в штрафной, а вскоре второй пенальти реализовал Рахим Стерлинг. Следует заметить, что дважды одиннадцатиметровый привез в свои ворота игрок атакующего плана Юри Тилеманс.

После провального старта (4 пропущенных гола за 25 минут) Лестер пришел в себя и во втором тайме шокировал команду Хосепа Гвардиолы. Трио Мэддисон-Лукман-Ихеаначо выдали огненную десятиминутку и почти совершили космический камбэк. Ихеаначо в поединке против экс-команды вообще устроил феерию: два ассиста и гол.

Правда, точный удар Эмерика Ляпорта после подачи углового несколько успокоил ситуацию и снова удалил Лестер от потенциального спасения. А на 87-й минуте Стерлинг оформил дубль – Манчестер Сити снова удачно разыграл угловой.

Александр Зинченко активного участия ни в одном из голов не принимал. Портал WhoScored оценил украинца оценкой 6,40. Это самый низкий балл игроков Сити, вышедших в стартовом составе.

Чемпионат Англии, 19 тур

Манчестер Сити – Лестер 6:3

Голы: Де Брюйне, 5, Марез, 14 (с пенальти), Гюндоган, 21, Стерлинг, 25 (с пенальти), 87, Ляпорт, 69 – Меддисон, 55, Лукман, 59, Ихеаначо, 65.