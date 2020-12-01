Хавбек сборной Украины Александр Зинченко имеет шанс выйти на поле в поединке против Порту.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился с составом на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту, сообщает официальный сайт "горожан".

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Один из лидеров украинской сборной Александр Зинченко шанс помочь команде на футбольном поле, а вот Серхио Агуэро из-за травмы остался в Англии.

Заявка "горожан" на матч с Порту выглядит так:

Вратари: Эдерсон, Карсон, Стеффен.

Защитники: Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Аке, Зинченко, Ляпорт, Мэнди, Канселу, Эрик Гарсия.

Полузащитники: Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва, Ферран Торрес, Фернандиньо, Марез, Фоден, Дойл.

Нападающие: Стерлинг, Жезус.

Матч Порту – Манчестер Сити начнется в 22:00. После 4 туров "горожане" возглавляют группу C с 12 очками.