Лідер збірної України жонглював м'ячем, після чого вирішив вибити його далеко в поле. Втім, українець розрахував не все – на шляху траєкторії м'яча опинився Рахім Стерлінг.

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М'яч влучив британцеві просто у голову. Курйозний момент потрапив на камеру фаната з трибун.

Вибач, брате. Сподіваюся, з твоєю шиєю все гаразд,

– написав Зінченко згодом у своєму в Instagram.

Нагадаємо, Зінченко та Стерлінг розпочинали матч проти Брюгге на лаві запасних, але вийшли на поле у другому таймі.

У суботу, 6 листопада, Зінченко має шанс зіграти проти Кріштіану Роналду у манчестерському дербі. Кайл Вокер отримав пошкодження, його участь у матчі – під запитанням.