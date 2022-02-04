Універсал англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко вирішив не відставати від інновацій. 25-річний українець створив власну NFT-колекцію, яку буде продавати.

Читайте також Слова Шевченка сильно мене зачепили, – Марлос розповів про доленосну пораду тренера

Перші 5 сотень фанатів футболіста, які куплять токени на попередньому продажі, зможуть змагатися і в подальших розіграшах. У них буде можливість виграти квитки на легендарну баталію Манчестер Сіті – Ліверпуль або особисту зустріч із зіркою.

Перша NFT-колекція Олександра Зінченка зображує різні моменти його кар'єри. Кожен токен буде мати цифровий підпис українського футболіста.

NFT – це особливий вид криптовалют, який є унікальним цифровим елементом (фото, відео, звук тощо). Тобто кожен власник NFT є власником унікального токена. Найдорожчий на цей час токен був проданий за 69 мільйонів доларів.