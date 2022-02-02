Марлос готовий допомагати новій команді на будь-якій позиції. Стати варіативним на футбольному полі йому допоміг Андрій Шевченко.

Цікаво Шевченко матиме хороші пропозиції, – Циганик розкрив майбутнє зіркового тренера

Як розповів футболіст, саме український фахівець допоміг йому сконцентруватися на розвитку своєї якості, а не вдосконаленню гри на певній позиції.

Мені дуже подобається згадувати те, що одного разу сказав мені тренер Андрій Шевченко. Він сказав мені, що коли гравець має якість, то у нього немає позиції. Ці слова сильно зачепили мене і допомогли розвиватися у моїй кар'єрі,

– розповів Марлос.

Нагадаємо, під керівництвом Андрія Шевченка Марлос провів 27 матчів за збірну України. На його рахунку 1 гол у жовто-синій футболці.

Контракт Марлоса з Шахтарем завершився цієї зими. Футболіст прийняв рішення не продовжувати співпрацю з "гірниками" та повернутися до рідної Бразилії.