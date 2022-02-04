Универсал английского Манчестер Сити Александр Зинченко решил не отставать от инноваций. 25-летний украинец создал собственную NFT-коллекцию, которую будет продавать.

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Первые 5 сотен фанатов футболиста, которые купят токены на предварительной продаже, смогут соперничать и в дальнейших розыгрышах. У них будет возможность выиграть билеты на легендарную баталию Манчестер Сити – Ливерпуль или личную встречу со звездой.

Первая NFT-коллекция Александра Зинченко изображает разные моменты его карьеры. Каждый токен будет иметь цифровую подпись украинского футболиста.

NFT – это особый вид криптовалюты, который является уникальным цифровым элементом (фото, видео, звук и т.д.). То есть, каждый владелец NFT является владельцем уникального токена. Самый дорогой в настоящее время токен был продан за 69 миллионов долларов.