Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений роботою Олександра Зінченка. В цьому сезоні українець отримує не надто багато часу, але фахівець готовий довіряти Алексу у будь-яких матчах.

За словами Гвардіоли, Зінченко легко справляється з тиском та грає на позиції захисника дуже надійно. Тренеру подобається сконцентрованість Алекса на роботі та його рівень розуміння гри та вимог.

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Алекс – величезна індивідуальність, легко справляється з тиском. Якісний лівий оборонець, завжди сконцентрований, не помиляється, такий надійний. Він дуже добре тямить у футболі, велика особистість, ми неймовірно раді його прогресу,

– сказав Гвардіола.

Також іспанець додав, що розраховує на Зінченка у поточному сезоні та обов'язково дасть йому ігровий час. Також він впевнений, що якщо доведеться поставити Алекса у центр поля, то й там він проявить себе на високому рівні.

Нагадаємо, нещодавно Манчестер Сіті у серії пенальті програв Вест Хему та вилетів з Кубка англійської ліги.