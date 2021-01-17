Більше того, українець знову провів на полі увесь поєдинок.

У протистоянні Ман Сіті та Крістал Пелас рахунок було відкрито у середині першого тайму. Відзначився Джон Стоунз – для колеги Зінченка по обороні це був перший гол в АПЛ з 2015 року – тоді захисник виступав за Евертон.

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По перерві Ілкай Гюндоган збільшив перевагу. Згодом дубль оформив Стоунз (!), а остаточно добив деморалізованого суперника Рахім Стерлінг.

Завдяки перемозі команда Хосепа Гвардіоли розташувалася на другій сходинці і за втраченими очками лідирує в АПЛ: у Манчестер Юнайтед 37 пунктів, у Сіті – 35 і гра у запасі.

Чемпіонат Англії, 19 тур

Манчестер Сіті – Крістал Пелас 4:0

Голи: Стоунз, 26, 68, Гюндоган, 56, Стерлінг, 88.