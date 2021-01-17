Более того, украинец снова провел на поле весь поединок.

В противостоянии Манчестер Сити и Кристал Пэлас счет был открыт в середине первого тайма. Отличился Джон Стоунз – для коллеги Зинченко по обороне это был первый гол в АПЛ с 2015 года – тогда защитник выступал за Эвертон.

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После перерыва Илкай Гюндоган увеличил преимущество. Впоследствии дубль оформил Стоунз (!), а окончательно добил деморализованного соперника Рехим Стерлинг.

Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы расположилась на второй строчке и по потерянным очкам лидирует в АПЛ: в Манчестер Юнайтед 37 пунктов, у Сити – 35 и игра в запасе.

Чемпионат Англии, 19 тур

Манчестер Сити – Кристал Пэлас 4:0

Голы: Стоунз, 26, 68, Гюндоган, 56, Стерлинг, 88.