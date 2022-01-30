На позиції лівого захисника Олександр Зінченко є одним з найкращих в англійському чемпіонаті. Такі дані оприлюднив статистичний портал Instat.

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У рейтингу лівих беків українець замикає трійку лідерів. У поточному сезоні він зіграв лише 7 матчів, але набрав цілих 325 балів. Наразі його випереджують лише два футболісти – представник Ліверпуля та збірної Шотландії Ендрю Робертсон (331 бал) та конкурент у боротьбі за місце в основі "містян" Жоау Канселу (349 балів).

До п'ятірки лідерів також Маркос Алонсо з Челсі (324 бали) та Люк Шоу з МЮ (309 балів). Таким чином, відсутність стабільної ігрової практики не заважає Зінченку залишатися одним із найкращих на своїй позиції в АПЛ.

Зазначимо, Манчестер Сіті наразі очолює турнірну таблицю та крокує до чергового чемпіонства. Команда випереджає Ліверпуль на 9 очок. Щоправда, у мерсисайдців ще є гра у запасі.