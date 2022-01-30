На позиции левого защитника Александр Зинченко один из лучших в английском чемпионате. Такие данные обнародовал статистический портал Instat.

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В рейтинге левых беков украинец замыкает тройку лидеров. В текущем сезоне он сыграл всего 7 матчей, но набрал целых 325 баллов. В настоящее время его опережают только два футболиста – представитель Ливерпуля и сборной Шотландии Эндрю Робертсон (331 балл) и конкурент в борьбе за место в основе "горожан" Жоау Канселу (349 баллов).

В пятерку лидеров также Маркос Алонсо из Челси (324 балла) и Люк Шоу из МЮ (309 баллов). Таким образом, отсутствие стабильной игровой практики не мешает Зинченко оставаться одним из лучших на своей позиции в АПЛ.

Отметим, Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу и шагает к очередному чемпионству. Команда опережает Ливерпуль на 9 очков. Правда, у мерсисайдцев есть еще игра в запасе.