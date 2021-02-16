Зінченко потрапив у збірну туру АПЛ

Захисник Манчестер Сіті Олекснадр Зінченко своєю грою зумів привернути увагу відомого статистичного порталу WhoScored.

Статистичний портал WhoScored назвав символічну збірну 24 туру АПЛ. У команді знайшлося місце і для Олександра Зінченка, який відіграв усі 90 хвилин переможного матчу проти Тоттенхема (3:0).

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Разом з тим, в Олександра один з найнижчих балів – 7,8. Менше мають лише партнери Ярмоленка – Діоп та Крессвелл отримали оцінку 7,7. Також у команді є ще двоє гравців "містян" – Ілкай Гюндоган і Рахім Стерлінг.

Зазначимо, що цього тижня підопічні Гвардіоли зіграють одразу два матчі АПЛ: перенесений 17 тур проти Евертона (17 лютого) і 25 тур проти Арсенала (21 лютого).