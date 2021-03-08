Зінченко перепросив фанатів за поразку від Юнайтед: українець пояснив невтішний результат

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко прокоментував гру проти Манчестер Юнайтед, в якій "містяни" зазнали поразки з рахунком 0:2.

За словами Зінченка, головною причиною поразки став швидкий пропущений гол.

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"Проблемою став початок матчу. Пропустивши гол на першій хвилині, не так легко повернутися в гру. Але потім ми грали значно краще за суперника. Контролювали гру, створювали моменти, але не забили. У таких матчах потрібно реалізовувати шанси, щоб перемогти", – сказав українець.

Також він наголосив на силі Юнайтед та розповів про помилки "містян".

"Юнайтед – одна з найкращих команд світу. У них неймовірні гравці, хороша організація оборони. Ми ще мусимо вчитися, як повертатися після таких ситуацій. Зазвичай ми забиваємо першими – так легше грати. А в такій ситуації, можливо, потрібно було діяти швидше. Ми проаналізуємо матч, тренер вкаже нам на помилки.

Думаю, нам бракувало останнього пасу, останнього удару. Ми створили багато шансів, мали можливості забивати, але не скористалися ними. Саме в це все впирається. Але я переконаний, що після цього матчу команда стане тільки сильнішою", – додав футболіст.

Крім того, Зінченко попросив вибачення у фанатів за поразку у дербі.

"Ми не завжди дивимося в таблицю, адже є матчі, які означають щось більше, ніж просто 3 очки. Це дербі – битва за честь фанів і клубу. Прошу вибачення у вболівальників за поразку. Вони заслуговують більшого", – сказав Олександр.