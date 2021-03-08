Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал игру против Манчестер Юнайтед, в которой "горожане" потерпели поражение со счетом 0:2.

По словам Зинченко, главной причиной поражения стал быстрый пропущенный гол.

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"Проблемой стало начало матча. Пропустив гол на первой минуте, не так легко вернуться в игру. Но потом мы играли значительно лучше соперника. Контролировали игру, создавали моменты, но не забили. В таких матчах нужно реализовывать шансы, чтобы победить", – сказал украинец.

Также он отметил силу Юнайтед и рассказал об ошибках "горожан".

"Юнайтед – одна из лучших команд мира. У них невероятные игроки, хорошая организация обороны. Мы еще должны учиться, как возвращаться в игру после таких ситуаций. Обычно мы забиваем первыми – так легче играть. А в такой ситуации, возможно, нужно было действовать быстрее. Мы проанализируем матч, тренер укажет нам на ошибки.

Думаю, нам не хватало последнего паса, последнего удара. Мы создали много шансов, имели возможности забивать, но не воспользовались ими. Именно в это все упирается. Но я убежден, что после этого матча команда станет только сильнее", – добавил футболист.

Кроме того, Зинченко извинился перед фанатами за поражение в дерби.

"Мы не всегда смотрим в таблицу, ведь есть матчи, которые означают нечто большее, чем просто 3 очка. Это дерби – битва за честь фанов и клуба. Прошу прощения у болельщиков за поражение. Они заслуживают большего", – сказал Александр.