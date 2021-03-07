Востаннє "містяни" поступалися у листопаді Тоттенхему. Манчестер Юнайтед перервав переможну серію принципового суперника, яка становила 21 матч.

Джерело: 24 канал

На 40-й секунді матчі Антоні Марсіаль впав у штрафному майданчику після контакту з Габріелем Жезусом. Бруну Фернандеш без проблем реалізував пенальті.

До теми Зінченко може не приїхати у збірну: Гвардіола висловив категоричну позицію

На старті другого тайму номінальні гості забили вдруге. Хоча у попередній атаці Сіті міг зрівнювати рахунок – Родрі влучив у поперечку. А вже за мить Люк Шоу обігрався з Маркусом Решфордом і відправив м'яч у сітку.

Олександр Зінченко провів на полі усі 90 хвилин, часто підключався до атак, одного разу непогано пробив (Дін Хендерсон не без проблем парирував). Українець традиційно багато контактував з м'ячем (116 дотиків – найбільше серед усіх на полі), і отримав 6,52 від WhoScored (восьмий у команді).

Попри поразку, Манчестер Сіті залишився на вершині АПЛ з 65 очками. У Манчестер Юнайтед, який піднявся другу сходинку, 54 пункти.

Чемпіонат Англії, 27 тур

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Бруну Фернандеш (пен), 2, Шоу, 50.