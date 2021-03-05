Зінченко отримає новий контракт від Манчестер Сіті: зарплата зросте майже до 100 тисяч в тиждень

Манчестер Сіті не збирається прощатися із Зінченком та готовий покращити умови українського універсала.

Українець Олександр Зінченко своєю відданістю та стабільною грою заслужив неабияку довіру керівництва і тренерського штабу Манчестер Сіті.

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"Містяни" готові запропонувати Олександру новий контракт, щоб унеможливити інтерес до його послуг з боку інших клубів.

Повідомляється, що наставник ест Хема Девід Мойєс високо оцінює Зінченка і був не проти бачити його у своїй команді, але Манчестер Сіті зробить усе, щоб перешкодити відходу футболіста.

Згідно з умовами нового контракту, Зінченко зароблятиме 90 тисяч фунтів на тиждень. Зараз його зарплата становить 20 тисяч фунтів. Ціна на Олександра теж значно зросла – 40 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що поточний контракт Зінченка з Манчестер Сіті розрахований до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він зіграв 18 матчів та віддав одну результативну передачу.