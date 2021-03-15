У стартовому складі вийшли одразу троє українців. В основі Брюгге з'явився Едуард Соболь, а за Гент з перших хвилин зіграли два Романи: Безус та Яремчук.

Джерело: 24 канал

Перший тайм минув без голів – кілька нагод не використав Роман Яремчук. У перерві тренерський штаб Брюгге провів три заміни. Зокрема, зняв з гри Едуарда Соболя.

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На 52-й хвилині Бас Дост відкрив рахунок, а Гент почав сипатися. Минуло трохи більше десяти хвилин і Шарль де Кетеларе подвоїв перевагу. Згодом Дост оформив дубль, а тренер Гента Хейн Ванхазебрук миттєво замінив Безуса. До завершення поєдинку лідер і чинний чемпіон забив ще раз – відзначився 19-річний колумбієць Даніель Перез.

Портал WhoScored визнав Романа Безуса найкращим серед найгірших – 6,52 і перша позиція у Генті. У Яремчука низькі 5,85, а Соболь удостоївся 6,79.

Перемога дозволила Брюгге ще більше вкоренитися на вершині таблиці з 70 очками. У Гента лише 40 пунктів і це 11 місце.

Чемпіонат Бельгії, 28 тур

Гент – Брюгге 0:4

Голи: Дост, 52, 67, де Кетеларе, 63, Перез, 80.