Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отреагировал на слова Зинченко о возможности завоевать 4 трофея.

Украинский универсал Манчестер Сити Александр Зинченко в интервью выразил надежду на то, что Манчестер Сити удастся завоевать все 4 трофеи в сезоне.

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Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола очень скептически отнесся к амбиций украинца.

Я старше Зинченко. У меня больше опыта и я с ним не согласен. Александр должен сконцентрироваться на хорошей игре в завтрашнем матче и путевке в четвертьфинал. Четыре титула еще никому не удалось завоевать, и я думаю, что этого не случится, – сказал Гвардиола.

Напомним, сегодня Манчестер Сити проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии М. В первом поединке подопечные Гвардиолы победили на выезде со счетом 2:0.