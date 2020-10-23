Футболіст збірної України Олександр Зінченко нарешті відновився від травми. Гравець "Манчестер Сіті" повернувся до тренувань в англійському клубі.

23-річний Зінченко опублікував у своєму інстаграмі фотографію з тренування "Манчестер Сіті". Команда готується до матчу 6-го туру АПЛ проти "Вест Хема" (24 жовтня), повідомляє 24 канал.

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"Добре повернутися до хлопців", – підписав Зінченко свою фотографію.

Що відомо про травму Зінченка

Олександр Зінченко досі не провів жодного матчу за "Манчестер Сіті" у сезоні-2020/2021.

Повідомлялося, що в Зінченка було ушкодження м’язів, якого українець зазнав на одному з тренувань.

Наприкінці вересня "Манчестер Сіті" повідомив, що Зінченко повернувся до загальної групи. Однак Олександр пропустив жовтневі матчі збірної України.

Нещодавно наставник "містян" Пеп Гвардіола розповів, що Зінченко повернувся у стрій.